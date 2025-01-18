The Times сообщила о рекордном побеге богачей из Британии из-за налогов

После прихода к власти в Великобритании лейбориста Стармера страну каждые 45 минут покидает по одному долларовому миллионеру из-за скачка налогов. Они уезжают в Италию, Швейцарию, ОАЭ

Кир Стармер (Фото: Carl Court / Pool / Reuters)

Великобританию покидает по одному долларовому миллионеру каждые 45 минут из-за налоговой политики лейбористов, проводимой пришедшем в июле 2024 года премьер-министром страны Киром Стармером, сообщила газета The Times со ссылкой на данные аналитической фирмы new World Wealth.

Издание отметило, что в целом в прошлом году из Великобритании уехало 10,8 тыс. миллионеров, что на 157% больше, чем в 2023 году, уточнив, что рекордное число миллионеров страна потеряла после того, как пришел Стармер.

Уезжают, в основном, в Италию, Швейцарию, ОАЭ, рассказала Times.

В конце октября 2024 года лейбористское правительство представило бюджетный план, включающий повышение налогов на

£40 млрд ($51,8 млрд) для увеличения объема государственных финансов и обеспечения инвестиций в общественные услуги. Канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз до этого отмечала, что новое правительство получило в наследство от предыдущих властей дыру в бюджете в £22 млрд ($28 млрд) и потому налоги придется повысить.

Ранее Bloomberg сообщило, что в каждой седьмой британской компании руководство изучит возможность переноса бизнеса за пределы страны, если в королевстве повысят налоги. Опрос показал, что в отношении экономической политики недавно пришедших к власти лейбористов бизнесмены настроены скорее пессимистично, чем оптимистично. Из 1 тыс. руководителей, которые стали участниками исследования, пессимизм выразили 46%, оптимизм — 37%.

Сейчас, как следует из опроса налоговых консультантов Oxfors Economics, все большее число британских предпринимателей готовы покинуть страну после повышения налогов, о котором было объявлено в осеннем бюджете, отметила Times. А власти, по мере того как становятся очевидны масштабы оттока населения, хотят отменить меры по борьбе с резидентами, не имеющими постоянного места жительства.

В сентябре Bloomberg писало со ссылкой на опрошенных консультантов по управлению капиталом и богатых бизнесменов, что все больше богатых британцев обналичивают инвестиции или переезжают в другие страны после прихода Лейбористской партии. Она ранее обещала отменить льготный налоговый режим для состоятельных иностранных резидентов (нерезидентов), а также ужесточить условия частных инвестиций в акционерный капитал и ввести дополнительный налог на обучение в частных школах.