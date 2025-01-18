 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Нигерия стала партнером БРИКС

Нигерия вступила в БРИКС в качестве страны-партнера, сообщила пресс-служба правительства Бразилии.

Нигерия занимает шестое место в мире и первое на африканском континенте по численности населения, к тому же у нее одна из крупнейших экономик в Африке, уточняется в сообщении.

Нигерия стала девятой, получившей этот статус, наряду с Белоруссией, Боливией, Казахстаном, Кубой, Малайзией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном, а сама категория стран-партнеров появилась на 16-м саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года в Казани,.

Статус партнера в БРИКС подразумевает, что страна имеет возможность участвовать в различных мероприятиях организации, обмениваться опытом, сотрудничать с другими странами-участницами, получать доступ к ресурсам и технологиям, участвовать в совместных проектах, присоединяться к итоговым документам БРИКС. Этот статус предоставляет дополнительные возможности для торговли и инвестиций.

МИД Бразилии объявил о вступлении Индонезии в БРИКС
Политика
Фото:Toto Santiko Budi / Shutterstock

После встречи приглашения стать государствами-партнерами были направлены 13 странам. С 1 января Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан получили статус страны-партнера. При этом, Индонезия также получила статус, но 6 января эта страна стала полноправным членом БРИКС, о чем она просила еще с 2010 года, когда к организации присоединилась Южная Африка.

Изначально объединение называлось БРИК, его создали Бразилия, Россия, Индия и Китай в 2006 году. Когда страной-членом стала ЮАР, организацию переименовали в БРИКС. В январе 2024 года к ней присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Ожидалось, что с 1 января 2024-го в БРИКС также вступит Саудовская Аравия, но она взяла паузу в процессе присоединения.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Нигерия БРИКС Африка
Материалы по теме
Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКС
Политика
Индия сообщила, что БРИКС не принял решение об общей валюте
Экономика
Как Путин прокомментировал угрозу Трампа в случае запрета БРИКС на доллар
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Нигерия стала партнером БРИКСПолитика, 05:24
Трамп начнет масштабные депортации мигрантов спустя сутки после присягиПолитика, 05:03
Посольство России предупредило Великобританию о «витках эскалации»Политика, 04:30
Тульский губернатор сообщил о возгорании емкости ГСМ из-за атаки дронаПолитика, 04:04
В Тульской, Воронежской и Смоленской областях предупредили о дронахПолитика, 03:38
В Евросоюзе отказались снимать санкции с России до переговоров по УкраинеПолитика, 03:23
Калужский губернатор сообщил о пожаре из-за сбитого дронаПолитика, 03:20
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Хвича Кварацхелия перешел в ПСЖ из «Наполи»Спорт, 03:05
Вильфанд назвал минувший декабрь теплейшим за историю наблюдений в РоссииОбщество, 02:54
В Одессе переименуют дерево из-за «российской символики»Политика, 02:48
ВТБ запланировал открыть в Иране дочерний банкБизнес, 02:42
Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня с ХАМАСПолитика, 02:28
Зеленский ответил на идею Фицо встретиться в Давосе словами про СочиПолитика, 02:08
Канадский экс-министр с украинскими корнями выдвинется в премьерыПолитика, 01:39