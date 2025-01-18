Нигерия стала партнером БРИКС

Нигерия вступила в БРИКС в качестве страны-партнера, сообщила пресс-служба правительства Бразилии.

Нигерия занимает шестое место в мире и первое на африканском континенте по численности населения, к тому же у нее одна из крупнейших экономик в Африке, уточняется в сообщении.

Нигерия стала девятой, получившей этот статус, наряду с Белоруссией, Боливией, Казахстаном, Кубой, Малайзией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном, а сама категория стран-партнеров появилась на 16-м саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года в Казани,.

Статус партнера в БРИКС подразумевает, что страна имеет возможность участвовать в различных мероприятиях организации, обмениваться опытом, сотрудничать с другими странами-участницами, получать доступ к ресурсам и технологиям, участвовать в совместных проектах, присоединяться к итоговым документам БРИКС. Этот статус предоставляет дополнительные возможности для торговли и инвестиций.

После встречи приглашения стать государствами-партнерами были направлены 13 странам. С 1 января Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан получили статус страны-партнера. При этом, Индонезия также получила статус, но 6 января эта страна стала полноправным членом БРИКС, о чем она просила еще с 2010 года, когда к организации присоединилась Южная Африка.

Изначально объединение называлось БРИК, его создали Бразилия, Россия, Индия и Китай в 2006 году. Когда страной-членом стала ЮАР, организацию переименовали в БРИКС. В январе 2024 года к ней присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Ожидалось, что с 1 января 2024-го в БРИКС также вступит Саудовская Аравия, но она взяла паузу в процессе присоединения.