МИД Бразилии объявил о вступлении Индонезии в БРИКС
Министерство иностранных дел Бразилии сообщило, что Индонезия с 6 января стала полноправным членом БРИКС. В 2025 году Бразилия председательствует в организации.
Там указали, что члены сообщества одобрили кандидатуру Индонезии еще на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года, однако отложили прием до проведения президентских выборов годом позже.
МИД Бразилии отметил, что Индонезия с самым большим населением и самой крупной экономикой в Юго-Восточной Азии полностью соответствует требованиям организации и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества на глобальном Юге.
С 1 января Индонезия и еще несколько стран (в том числе Белоруссия, Казахстан и Узбекистан) получили статус партнеров БРИКС. В прошлом году к организации присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.
Индонезия изъявляла желание вступить в БРИКС еще в 2010 году, когда к организации присоединилась Южная Африка. Тогда в Москве заявили, что положительно смотрят на возможное расширение союза, и предложили определить процедуры и требования к кандидатам на членство.
В прошлом году в БРИКС говорили, что намерены «взять паузу» в вопросе расширения, предлагая желающим получить статус стран-партнеров.
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