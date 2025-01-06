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МИД Бразилии объявил о вступлении Индонезии в БРИКС

Индонезия претендовала на вступление в БРИКС последние 15 лет. В прошлом году в БРИКС говорили, что решили «взять паузу» в вопросе расширения
Фото: Toto Santiko Budi / Shutterstock
Фото: Toto Santiko Budi / Shutterstock

Министерство иностранных дел Бразилии сообщило, что Индонезия с 6 января стала полноправным членом БРИКС. В 2025 году Бразилия председательствует в организации.

Там указали, что члены сообщества одобрили кандидатуру Индонезии еще на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года, однако отложили прием до проведения президентских выборов годом позже.

МИД Бразилии отметил, что Индонезия с самым большим населением и самой крупной экономикой в Юго-Восточной Азии полностью соответствует требованиям организации и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества на глобальном Юге.

С 1 января Индонезия и еще несколько стран (в том числе Белоруссия, Казахстан и Узбекистан) получили статус партнеров БРИКС. В прошлом году к организации присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

Индонезия изъявляла желание вступить в БРИКС еще в 2010 году, когда к организации присоединилась Южная Африка. Тогда в Москве заявили, что положительно смотрят на возможное расширение союза, и предложили определить процедуры и требования к кандидатам на членство.

В прошлом году в БРИКС говорили, что намерены «взять паузу» в вопросе расширения, предлагая желающим получить статус стран-партнеров.

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