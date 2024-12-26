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Политика ,  
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Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Таиланд принял приглашение России стать страной — партнером БРИКС, это важнейший шаг на пути присоединения к объединению в будущем. Об этом на брифинге заявил генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.

«31 октября Таиланд получил от России, председателя БРИКС в 2024 году, официальное приглашение стать страной — партнером БРИКС. 24 декабря состоялось заседание кабинета министров, на котором было принято решение, что Таиланд даст положительный ответ на это приглашение», — сказал он (цитата по ТАСС).

В тот же день глава МИД Таиланда направил письмо российскому коллеге, в котором уведомил его о согласии своей страны присоединиться к объединению в качестве партнера, уточнил Пхалангкун.

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Фото:Global Look Press

Министр иностранных дел Таиланда Марис Сангиампонгса уже принимал участие в саммите БРИКС, который прошел в октябре в Казани, на правах главы внешнеполитического ведомства страны-партнера.

Приглашения стать государствами-партнерами были направлены 13 странам. Эта категория была утверждена на саммите БРИКС в Казани. Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил 23 декабря, что готовность стать государством — партнером БРИКС на эту дату подтвердили Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Статус присвоят им с 1 января.

К объединению БРИК, созданному Бразилией, Россией, Индией и Китаем в 2006 году, с момента основания присоединились шесть государств. В 2010-м страной-членом стала ЮАР, и объединение переименовали в БРИКС. В январе 2024 года к организации присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Ожидалось, что с 1 января 2024-го в БРИКС также вступит Саудовская Аравия, но она взяла паузу в процессе присоединения, отмечали в Кремле.

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