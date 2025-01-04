Смоленский губернатор сообщил об уничтожении пяти дронов за ночь
Над Смоленской областью силы ПВО за ночь сбили пять беспилотников, сообщил губернатор Василий Анохин в телеграм-канале.
«На земле пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.
Ночью Анохин рассказал, что в Сафоновском и Ершичском районах была пресечена атака двух дронов.
Дрон также был сбит близ Лужской губы Финского залива. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что пострадавших и разрушений нет. 78.ru и Shot писали об ограничениях на полеты в аэропорту Пулково.
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