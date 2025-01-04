Смоленский губернатор Анохин сообщил об уничтожении пяти дронов за ночь

Смоленский губернатор сообщил об уничтожении пяти дронов за ночь

Над Смоленской областью силы ПВО за ночь сбили пять беспилотников, сообщил губернатор Василий Анохин в телеграм-канале.

«На земле пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

Ночью Анохин рассказал, что в Сафоновском и Ершичском районах была пресечена атака двух дронов.

Дрон также был сбит близ Лужской губы Финского залива. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что пострадавших и разрушений нет. 78.ru и Shot писали об ограничениях на полеты в аэропорту Пулково.