Spiegel узнал о предложении беженцам до €1700 за возвращение в Сирию
Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев Германии (BAMF) объявило о готовности выплатить сирийским мигрантам, желающим вернуться на родину, до €1700 в качестве единовременной помощи, а также возместить транспортные расходы.
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, ссылаясь на внутреннюю переписку с ведомством. Оказание финансовой помощи будет осуществляться в рамках программы REAG/GARP (программа оказания финансовой и организационной поддержки при добровольном возвращении на родину или выезде в третью страну). Семьи смогут рассчитывать на сумму до €4000. Дополнительно предусмотрена медицинская поддержка в Сирии на сумму до €2000 на человека.
Эта программа стала возможной после падения режима Башара Асада в Сирии и стабилизации ситуации в стране. До недавних пор BAMF помогало только странам с собственными программами возвращения путем пропорционального возмещения расходов, отмечает Spiegel. В ведомстве ожидают, что с восстановлением авиасообщения и улучшением безопасности депортация в страну может стать реальной в ближайшем будущем.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер ранее заявляла, что Германия отменит защиту для сирийских беженцев, если ситуация в Сирии стабилизируется.
Она отметила, что те, кто не имеет права на пребывание по другим основаниям, например для работы или учебы, и не хочет добровольно вернуться, лишатся защиты. Тем не менее те, кто хорошо интегрирован, работает и выучил немецкий, смогут остаться в стране, отметила министр.
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