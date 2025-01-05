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Падение режима Асада ,  
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Германия отменит защиту для сирийских беженцев, чтобы те уехали из страны

Сюжет
Падение режима Асада
Нэнси Фезер
Нэнси Фезер (Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press)

В Германии для сирийских беженцев будет отозвано предоставление защиты, вследствие чего им придется вернуться на родину, заявила глава МВД страны Нэнси Фезер в интервью газете Funke Mediengruppe, ее слова передает Die Welt.

«Как предусматривает наш закон, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев пересмотрит и отменит предоставленную защиту, если люди больше не будут нуждаться в этой защите в Германии по причине стабилизации ситуации в Сирии», — заявила министр.

По словам Фезер, защиты будут лишены те, кто не имеет права на пребывание в стране по другим причинам, таким как трудоустройство или получение образования, а также не хочет добровольно возвращаться в Сирию.

Глава МВД отметила, что всем, кто «хорошо интегрирован, работает, выучил немецкий язык и нашел новый дом» в Германии, должно быть разрешено остаться в стране.

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В конце ноября сирийские антиправительственные силы, где основную боевую силу составляли боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России), начали наступление из провинции Идлиб на севере Сирии. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.

После этого пять европейских стран, в том числе Германия, объявили о приостановке выдачи документов об убежище гражданам Сирии.

По данным МВД Германии, по состоянию на конец октября 2024 года в стране насчитывалось около 974 тыс. человек с сирийским гражданством, более двух третей из которых находились в статусе лиц, ищущих защиты, пишет Tagesschau.

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