Германия отменит защиту для сирийских беженцев, чтобы те уехали из страны
В Германии для сирийских беженцев будет отозвано предоставление защиты, вследствие чего им придется вернуться на родину, заявила глава МВД страны Нэнси Фезер в интервью газете Funke Mediengruppe, ее слова передает Die Welt.
«Как предусматривает наш закон, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев пересмотрит и отменит предоставленную защиту, если люди больше не будут нуждаться в этой защите в Германии по причине стабилизации ситуации в Сирии», — заявила министр.
По словам Фезер, защиты будут лишены те, кто не имеет права на пребывание в стране по другим причинам, таким как трудоустройство или получение образования, а также не хочет добровольно возвращаться в Сирию.
Глава МВД отметила, что всем, кто «хорошо интегрирован, работает, выучил немецкий язык и нашел новый дом» в Германии, должно быть разрешено остаться в стране.
В конце ноября сирийские антиправительственные силы, где основную боевую силу составляли боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России), начали наступление из провинции Идлиб на севере Сирии. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.
После этого пять европейских стран, в том числе Германия, объявили о приостановке выдачи документов об убежище гражданам Сирии.
По данным МВД Германии, по состоянию на конец октября 2024 года в стране насчитывалось около 974 тыс. человек с сирийским гражданством, более двух третей из которых находились в статусе лиц, ищущих защиты, пишет Tagesschau.
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