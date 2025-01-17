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Общество ,  
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Нижегородца оштрафовали на 4 млн руб. за пост о Матросове и Мересьеве

Фото: Лантюхов Сергей / news.ru / Global Look Press
Фото: Лантюхов Сергей / news.ru / Global Look Press

Жителю Нижегородской области назначили наказание в виде штрафа в 4 млн рублей за реабилитацию нацизма, сообщает пресс-служба СК по Нижегородской области.

Согласно ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса, за публичное оскорбление памяти защитников Отечества или унижение чести ветеранов Великой Отечественной войны предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, в марте 2023 года мужчина разместил в интернете пост, где исказил информацию о подвигах участников Великой Отечественной войны и Героев Советского Союза и осквернил символы воинской славы. «РИА Новости» уточнило, что речь шла об Александре Матросове и Алексее Маресьеве. Мужчина также допустил высказывания, унижающие честь и достоинство ветеранов.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 4 млн рублей и запретил заниматься администрированием сайтов и размещением материалов в интернете в течение трех лет.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Президент России Владимир Путин 15 января 2025 года подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам в связи с 80-й годовщиной Победы.

Ветераны, инвалиды ВОВ, вдовы и вдовцы погибших военнослужащих, а также участники войны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда получат по 80 тыс. рублей. Узники концлагерей, гетто и других подобных мест, а также те, кто был несовершеннолетним в тот период, также получат эту сумму.

Узники, которым на тот период было больше 18 лет, а также ветераны, работавшие в тылу на протяжении не менее шести месяцев, награжденные орденами или медалями СССР, получат по 55 тыс. рублей.

Выплаты будут произведены в апреле—мае 2025 года гражданам России и ряда стран СНГ.

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Теги
Нижегородская область преступления реабилитация нацизма денежный штраф
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