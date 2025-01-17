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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Мэл Гибсон пошутил о полагающейся ему как послу Трампа резиденции

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон (Фото: John Phillips / Getty Images)

Американский актер и режиссер Мэл Гибсон, назначенный одним из спецпосланников Трампа в Голливуде, пошутил о том, не полагается ли на этой должности резиденция. Актер заговорил об этом, отвечая на вопрос о назначении в интервью изданию Variety.

Гибсон сказал, что не меньше всех остальных удивлен назначению.

«Как бы там ни было, я услышал призыв. Моя обязанность как гражданина — дать любые помощь и советы, какие я могу. Кстати, есть какие-то шансы получить с позицией посла резиденцию?» — заявил актер и режиссер.

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Дом Гибсона в Малибу был уничтожен в результате пожаров, в январе охвативших Лос-Анджелес. Актер сравнил последствия для своего имущества с бомбардировкой немецкого города Дрездена во время Второй мировой войны.

Избранный президент США Дональд Трамп 16 января объявил о том, что назначает своими специальными посланниками в «великом и проблемном месте» Голливуде актеров Мэла Гибсона, Сильвестра Сталонне и Джона Войта. «Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предложат», — сказал Трамп.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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