Мэл Гибсон пошутил о полагающейся ему как послу Трампа резиденции

Мэл Гибсон (Фото: John Phillips / Getty Images)

Американский актер и режиссер Мэл Гибсон, назначенный одним из спецпосланников Трампа в Голливуде, пошутил о том, не полагается ли на этой должности резиденция. Актер заговорил об этом, отвечая на вопрос о назначении в интервью изданию Variety.

Гибсон сказал, что не меньше всех остальных удивлен назначению.

«Как бы там ни было, я услышал призыв. Моя обязанность как гражданина — дать любые помощь и советы, какие я могу. Кстати, есть какие-то шансы получить с позицией посла резиденцию?» — заявил актер и режиссер.

Дом Гибсона в Малибу был уничтожен в результате пожаров, в январе охвативших Лос-Анджелес. Актер сравнил последствия для своего имущества с бомбардировкой немецкого города Дрездена во время Второй мировой войны.

Избранный президент США Дональд Трамп 16 января объявил о том, что назначает своими специальными посланниками в «великом и проблемном месте» Голливуде актеров Мэла Гибсона, Сильвестра Сталонне и Джона Войта. «Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предложат», — сказал Трамп.