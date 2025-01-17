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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Суд в Бразилии не разрешил Болсонару посетить инаугурацию Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Жаир Болсонару
Жаир Болсонару (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В Бразилии суд не выпустил бывшего президента страны Жаира Болсонару на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

В начале января 2025 года адвокаты Болсонару послали в Верховный суд Бразилии запрос, в котором говорилось, что их клиент имеет право на шестидневную поездку в США на инаугурацию Дональда Трампа. Суд, однако, отказался вернуть изъятые документы, по которым Болсонару мог бы путешествовать, опасаясь, что бывший глава страны попытается скрыться от правоохранительных органов.

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Судья Александр де Мораес заявил, что серьезность преступлений Болсонару не позволяет вернуть ему его документы. Также генеральный прокурор Пауло Гонет отметил, что общественный интерес не дать бывшему лидеру страны скрыться от закона перевешивает его желание посетить инаугурацию 47-го президента США.

Болсонару был обвинен в попытке организации государственного переворота и находится под следствием. По данным полиции, бывший бразильский лидер был осведомлен о планах похитить и убить действующего президента страны и своего политического оппонента Луиса Инасиу Лулу да Силву. Помимо самого Болсонару в предполагаемой попытке переворота обвиняются еще 40 человек.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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