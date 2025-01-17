В составе «Украинского легиона» в Польше впервые появились женщины

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Украинские женщины, проживающие за границей, впервые были завербованы в «Украинский легион» в Польше, сообщает издание Newsweek.

Женщины-новобранцы, подписавшие контракты в генеральном консульстве Украины в Люблине, выбрали работу по специальностям, связанным с медициной и связью, говорится в материале. Ожидается, что они пройдут обучение в учебных центрах по стандартам НАТО, а затем будут отправлены на фронт.

Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова в июне 2024 года заявляла, что в ВСУ служат более 67 тыс. женщин, из них 19 тыс. — гражданские сотрудницы. Она отмечала, что мобилизация женщин не предусмотрена, но их число в армии продолжает расти. Женщины занимают различные должности, включая управление артиллерией и дронами, благодаря изменениям в законодательстве с 2018 года.

В декабре 2024 года Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 12076, предусматривающий автоматическую постановку женщин, прошедших базовую военную подготовку, на военный учет.

Это вызвало критику со стороны народного депутата Дмитрия Разумкова, который назвал инициативу «первым шагом к мобилизации женщин». Депутат предупредил, что это может спровоцировать массовый отъезд женщин из страны, и возложил ответственность на депутатов, поддержавших проект.