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Политика ,  
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Экс-премьеру Пакистана и его жене вынесли новый приговор за коррупцию

Имран&nbsp;Хан и его жена&nbsp;Бушра Биби
Имран Хан и его жена Бушра Биби (Фото: K.M. Chaudary / AP / ТАСС)

Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра Имрана Хана к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции в сфере земельных отношений, сообщает Reuters.

Согласно постановлению суда, жену экс-премьера Бушру Биби также признали виновной в «содействии, пособничестве и подстрекательстве» к коррупционной деятельности, ее приговорили к семи годам заключения.

Суд признал супругов виновными в получении земельных участков в качестве взятки в период нахождения Хана у власти с 2018 по 2022 год, а также легализации незаконных доходов через неправительственный фонд Al-Qadir Trust.

Сторонники Хана опубликовали пост в соцсети Х с сообщением экс-премьера из тюрьмы по поводу этого приговора. Там сказано, что, осудив его «по необоснованному делу», нынешние власти Пакистана «выставляют себя на посмешище перед всем миром и ставят себя в крайне неловкое положение».

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Ранее против Хана уже вынесли три обвинительных приговора. В августе 2023 года его приговорили к трем годам тюрьмы за отмывание денег. В конце января 2024 года экс-премьер получил сразу два новых срока: за разглашение гостайны (десять лет заключения) и сокрытие сделанных его семье подарков (14 лет заключения). Хан находится в заключении с момента первого приговора.

Хана отстранили от должности весной 2022 года, когда парламент объявил ему вотум недоверия. В мае 2023-го политик был впервые арестован. После этого в Пакистане начались массовые протесты, более тысячи человек были задержаны. Через два дня верховный суд признал арест Хана незаконным. После этого бывшего главу правительства выпустили под залог.

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