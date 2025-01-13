Умерший в Пакистане немецкий дипломат оказался разведчиком

Исламабад, Пакистан (Фото: Ahmad Kamal / XinHua / Global Look Press)

Сотрудник германского посольства, умерший в Пакистане, оказался сотрудником Федеральной разведывательной службы Германии (БНД). Об этом таблоид Bild сообщил со ссылкой на БНД.

Дипломат пропал без вести в Пакистане, не появлялся на рабочем месте и не отвечал на звонки в течение двух дней, после чего его отправились искать коллеги. Пропавший не открывал дверь сотрудникам посольства, и те проникли в его квартиру в особо охраняемом районе Исламабада. Коллеги мужчины нашли его тело в одной из комнат.

Германская разведка сообщила, что погибший был ценным специалистом по кризисным регионам и их агентом. Он состоял на службе в посольстве в течение трех лет. Известно, что дипломат страдал от болезни сердца; на его лице были найдены следы крови, однако Bild сообщает, что они появились уже после того, как тело было извлечено.

В Пакистане действует ряд террористических организаций, и у страны есть территориальный спор с Индией из-за региона Кашмир. В 2019 году Индия нанесла авиаудар по базе террористов в городе Балакоте на подконтрольной Пакистану территории Кашмира, в столице же страны — Исламабаде — часто происходят нападения исламистских группировок на госучреждения.

Накануне пропажи дипломата, к примеру, было совершено нападение на полицейский участок. Также Пакистан находится в напряженных отношениях с новым правительством Афганистана.