Умерший в Пакистане немецкий дипломат оказался разведчиком
Сотрудник германского посольства, умерший в Пакистане, оказался сотрудником Федеральной разведывательной службы Германии (БНД). Об этом таблоид Bild сообщил со ссылкой на БНД.
Дипломат пропал без вести в Пакистане, не появлялся на рабочем месте и не отвечал на звонки в течение двух дней, после чего его отправились искать коллеги. Пропавший не открывал дверь сотрудникам посольства, и те проникли в его квартиру в особо охраняемом районе Исламабада. Коллеги мужчины нашли его тело в одной из комнат.
Германская разведка сообщила, что погибший был ценным специалистом по кризисным регионам и их агентом. Он состоял на службе в посольстве в течение трех лет. Известно, что дипломат страдал от болезни сердца; на его лице были найдены следы крови, однако Bild сообщает, что они появились уже после того, как тело было извлечено.
В Пакистане действует ряд террористических организаций, и у страны есть территориальный спор с Индией из-за региона Кашмир. В 2019 году Индия нанесла авиаудар по базе террористов в городе Балакоте на подконтрольной Пакистану территории Кашмира, в столице же страны — Исламабаде — часто происходят нападения исламистских группировок на госучреждения.
Накануне пропажи дипломата, к примеру, было совершено нападение на полицейский участок. Также Пакистан находится в напряженных отношениях с новым правительством Афганистана.
Читайте РБК в Telegram
В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян
Украина атаковала «Турецкий поток»
Банки сократили выдачу кредитов россиянам на 20%
Bloomberg рассказал о риске глобальной борьбы за газ из-за Европы
Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов