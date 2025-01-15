Глава Приднестровья заявил, что даты поставок гуманитарного газа пока нет
Даты, когда начнутся поставки гуманитарного газа из России, пока нет. Об этом заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, передает ТАСС.
«Но то, что подача газа начнется, это факт», — заявил он. По его словам, «немножко осталось потерпеть».
О том, что гуманитарный газ будет подан, Красносельский заявил ранее после встреч в Москве.
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