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Политика ,  
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Глава Приднестровья заявил, что даты поставок гуманитарного газа пока нет

Вадим Красносельский
Вадим Красносельский (Фото: Артем Кулекин / РИА Новости)

Даты, когда начнутся поставки гуманитарного газа из России, пока нет. Об этом заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, передает ТАСС.

«Но то, что подача газа начнется, это факт», — заявил он. По его словам, «немножко осталось потерпеть».

О том, что гуманитарный газ будет подан, Красносельский заявил ранее после встреч в Москве.

Глава Приднестровья заявил, что Россия даст «гуманитарный газ»
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

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