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Атаки хакеров ,  
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Маск написал, что взломать компьютер главы Минфина США может даже ребенок

Сюжет
Атаки хакеров
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Apu Gomes / Getty Images)

Американский бизнесмен Илон Маск обвинил главу Минфина США Джанет Йеллен в неумении пользоваться компьютером после новости о том, что министр стала жертвой атаки хакеров. Об этом Маск написал в своей социальной сети X.

«Взломать компьютер Йеллен может и 12-летний ребенок со скриптом. Сомневаюсь, что она знает, как перезагрузить свой WiFi-роутер», — говорится в его посте.

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Речь идет о хакерской атаке на Минфин США, которая произошла в конце декабря 2024 года. Тогда злоумышленники получили доступ к рабочим компьютерам и незасекреченным документам. По мнению американских спецслужб, хакеры действовали в интересах Китая.

Как писала газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, целью хакеров стал санкционный регулятор — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Китай отверг какую-либо причастность к взлому, назвав обвинения «беспочвенными» и заявив, что Пекин «последовательно выступает против всех форм» хакерских атак.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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