Маск написал, что взломать компьютер главы Минфина США может даже ребенок
Американский бизнесмен Илон Маск обвинил главу Минфина США Джанет Йеллен в неумении пользоваться компьютером после новости о том, что министр стала жертвой атаки хакеров. Об этом Маск написал в своей социальной сети X.
«Взломать компьютер Йеллен может и 12-летний ребенок со скриптом. Сомневаюсь, что она знает, как перезагрузить свой WiFi-роутер», — говорится в его посте.
Речь идет о хакерской атаке на Минфин США, которая произошла в конце декабря 2024 года. Тогда злоумышленники получили доступ к рабочим компьютерам и незасекреченным документам. По мнению американских спецслужб, хакеры действовали в интересах Китая.
Как писала газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, целью хакеров стал санкционный регулятор — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
Китай отверг какую-либо причастность к взлому, назвав обвинения «беспочвенными» и заявив, что Пекин «последовательно выступает против всех форм» хакерских атак.
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