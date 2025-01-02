WP назвала цель китайских хакеров, атаковавших Минфин США

Связанные с властями Китая хакеры атаковали системы регулятора OFAC, чтобы понять, кого США рассматривают в качестве потенциальных целей для санкций, пишет WP. Пекин отвергает обвинения в причастности к взлому

Целью хакеров, атаковавших Минфин США, стал санкционный регулятор — управление по контролю за иностранными активами (OFAC), сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

О том, что компьютерная система министерства подверглась атаке, ведомство 30 декабря уведомило конгресс. Злоумышленники получили доступ к рабочим компьютерам и незасекреченным документам, по мнению Вашингтона, эти люди действовали в интересах властей Китая. Как считают собеседники WP, Пекин хочет получить данные о китайских организациях, против которых США могут ввести финансовые ограничения.

Взлом систем OFAC может привести к раскрытию конфиденциальной информации о санкциях, пишет газета. По словам четырех бывших правительственных чиновников, речь может идти в том чиле о секретных сведениях, предоставленных правоохранительными органами США или других стран. Засекреченные материалы и конфиденциальная информация хранятся отдельно, однако доступ даже к несекретным документам может помочь хакерам понять, как США разрабатывают санкционную политику и кого рассматривают в качестве потенциальных целей, отметил экс-сотрудник Минюста США Дэвид Лауфман

Китайские хакеры уже взламывали OFAC в начале 2000-х годов и получали доступ к внутренней переписке сотрудников, пишет WP.

Китай отверг какую-либо причастность к взлому, назвав обвинения «беспочвенными» и заявив, что Пекин «последовательно выступает против всех форм» хакерских атак.

В ФБР заявляли, что попытки китайских хакеров атаковать критические объекты инфраструктуры США с помощью вредоносного программного обеспечения в последнее время «достигли невиданных масштабов», Вашингтон считает это угрозой национальной безопасности. По мнению американских властей, хакеры отслеживали звонки и текстовые сообщения примерно 150 политиков в Вашингтоне, в том числе прослушивали советника предвыборной кампании избранного президента США Дональда Трампа, его самого и его вице-президента Джей Ди Вэнса.