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Водитель внедорожника снес дверь церкви во Владивостоке

Водитель внедорожника снес дверь церкви во Владивостоке
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Мужчина во Владивостоке угнал Range Rover, проехал по пешеходной территории центральной площади города, протаранил несколько машин и снес дверь церкви, сообщила краевая прокуратура.

На видео очевидцев видно, как внедорожник, уже врезавшийся в центральную дверь храма, отъезжает от нее, несколько раз таранит полицейский автомобиль, катается по площади на скорости и пытается уехать в места происшествия.

Злоумышленника задержали в районе дома 41 на улице Светланской, в 300 метрах от центральной площади.

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Как уточнили в надзорном ведомстве, зарегистрированный в Хабаровске 37-летний мужчина угнал оставленную на прогрев иномарку с улицы Русской во Владивостоке, «после чего начал совершать маневры, грубо нарушающие общественный порядок и проявляющие явное неуважение к обществу».

«В настоящее время мужчина задержан. <...> По инициативе прокуратуры в отделе полиции организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — добавили в прокуратуре. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Надзорное ведомство также проследит за результатами медицинского освидетельствования задержанного.

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Владивосток Церковь внедорожник ДТП
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