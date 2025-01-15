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«Ъ» узнал, что в храм во Владивостоке врезался бывший следователь

Фото: Прокуратура Приморского края
Фото: Прокуратура Приморского края
Фото: Прокуратура Приморского края
Фото: Прокуратура Приморского края
Фото: Прокуратура Приморского края
Фото: Прокуратура Приморского края
Фото: Прокуратура Приморского края
Фото: Прокуратура Приморского края
Фото: Прокуратура Приморского края

Угонщиком автомобиля Range Rover, снесшим дверь храма во Владивостоке, оказался бывший сотрудник Следственного комитета (СК) России Александр Голуженко, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Утром 15 января 37-летний мужчина на угнанной им машине проехал по пешеходной территории центральной площади города, протаранил несколько машин и снес дверь Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Голуженко был старшим следователем Приморского следственного отдела на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России и мастером спорта России по спортивной гимнастике, уточнила газета «Комсомольская правда». По данным «Ъ», он ушел на пенсию в звании подполковника юстиции.

Вместе с тем Голуженко уже был несколько раз задержан за разные правонарушения, а по данным газеты, ранее он проходил лечение в психиатрической больнице. Сегодня СК России возбудил против мужчины уголовное дело по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти.

РБК обратился за комментарием в СКР.

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По данным «РБК Восток», угонщик повредил несколько шлагбаумов у здания правительства Приморья и машину Росгвардии, протаранил автомобиль наряда ДПС и маршрутный автобус.

После того как водитель врезался в центральную дверь храма, он на скорости прокатился по площади города и попытался уехать с места происшествия, что видно на кадрах очевидцев.

Краевая прокуратура сообщила, что полиция задержала 37-летнего мужчину из Хабаровска, полицейские проводят доследственную проверку по ст. 213 Уголовного кодекса России — «Хулиганство».

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Теги
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