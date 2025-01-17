В «Молдовагазе» признали право «Газпрома» требовать долг в $709 млн
«Газпром» с коммерческой точки зрения имеет полное право требовать от «Молдовагаза» возвращения исторического долга в размере $709 млн. Об этом заявил и.о. председателя правления молдавской компании Вадим Чебан в эфире телеканала TV8.
«Если мы говорим про общую задолженность «Молдовагаза», основываясь на решении арбитража, московского коммерческого арбитражного суда, то там долгов намного больше. И основная часть — это долг приднестровского региона, «Тираспольтрансгаза», — отметил он.
Чебан добавил, что сейчас «все документы, которые подтверждают эту задолженность, которые в бухгалтерском учете есть (никто ее не аннулировал), они подписываются».
«Газпром» и «Молдовагаз» осенью 2021 года подписали контракт на поставки газа на пять лет. Он предусматривал выплату Молдавией долга за поставки в прошлые годы. Весь объем долга в «Газпроме» в 2021 году оценивали в $709 млн. С 8:00 мск 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что республика отрицает наличие задолженности перед «Газпромом» за поставленное топливо.
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