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Война санкций ,  
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Премьер Молдавии после слов о «дочке» «Газпрома» предложил национализацию

Сюжет
Война санкций
«Газпром» — главный акционер молдавского оператора «Молдовагаз», российская компания требует выплаты $709 млн долга, Кишинев с такой суммой не согласен
«Газпром» GAZP ₽131,61 +2,99% Купить
Дорин Речан
Дорин Речан (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Минюст Молдавии обязан пересмотреть закон о национализации для «возвращения государству украденных активов», заявил молдавский премьер Доран Речан на заседании правительства.

«В молдавской политике происходило много всего странного. Но это первый случай, когда политики обвиняют свою страну в проблемах, созданных за рубежом. Впервые кремлевские политические «шуты и спекулянты» в Кишиневе пытаются оказать давление на правительство, чтобы оно согласилось переложить на плечи граждан долг более $700 млн. Этого долга не существует. Мы должны сделать все, чтобы окончательно избавиться от любого инструмента шантажа», — сказал политик (цитата по NewsMaker).

По его указанию закон будет пересмотрен в течение трех недель, чтобы Кишинев мог «целенаправленно действовать там, где у нас есть стратегические активы, захваченные силой и шантажом».

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Рабочий на территории Молдавской ГРЭС на берегу Кучурганского лимана в Днестровске

Речан не уточнил, о каких конкретно активах он говорит, но в своей речи перед этим упомянул «Молдовагаз». Речан также напомнил о долге более чем в $700 млн, речь идет о претензиях «Газпрома» к Молдавии за неоплаченные поставки газа. Компания оценивает его в $709 млн и требует оплатить. Среди возможных целей — «Молдовагаз» и Кучурганская ТЭЦ, пишет Bani.

«Молдовагаз» — совместная компания России и Молдавии. «Газпром» обладает основным пакетом акций (50%), молдавскому Агентству публичной собственности принадлежат 35,33%, а 13,44% — Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление «Газпрому». «Молдовагаз» занимается поставками в Молдавию природного газа, содержанием трубопроводов, транспортировкой и распределением газа.

«Газпром» и «Молдовагаз» с 2011 года регулярно продлевали соглашение о поставках российского газа в республику. Последний раз — осенью 2021 года. Пятилетний договор устанавливал формулу расчета, основанную на биржевых ценах и предполагающую изменение стоимости поставок от месяца к месяцу.

Кучурганская ТЭЦ (Молдавская ГРЭС) находится в городе Днестровске в Приднестровье. Ее доступная мощность — 1,72 тыс. МВт, она значительно превышает пять остальных электростанций республики. Объект принадлежит «Интер РАО»

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

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Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Счетная палата Молдавии в ноябре 2022 года утверждала, что этот долг составляет $590,8 млн. Президент республики Майя Санду сочла, что российская сторона «хотела быстро обмануть» Молдавию. В октябре 2023 года власти Молдавии сообщили, что перестали закупать российский газ напрямую у «Газпрома» и обратились к услугам европейских поставщиков.

С 16 декабря в связи с энергетическими проблемами в Молдавии действует режим чрезвычайного положения. Власти решились на введение такого режима из-за неопределенности с поставками российского газа в Приднестровье, где расположена Молдавская ГРЭС, генерирующая основной объем энергии для Молдавии, и «в контексте атак на энергетическую инфраструктуру Украины».

Партия социалистов Молдавии и ее лидер Игорь Додон призывают власти вступить в переговоры с «Газпромом» для обсуждения выплаты долга.

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