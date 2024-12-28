Премьер Молдавии подтвердил, что не признает долг перед «Газпромом»
Молдавия отрицает наличие задолженности перед «Газпромом» за поставленное топливо, написал премьер-министр республики Дорин Речан на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией на территории России и запрещена).
Об этом он заявил после сообщения «Газпрома» о том, что компания прекращает поставлять газ в Молдавию на фоне несоблюдения республикой обязанностей по оплате.
«Правительство осуждает эту репрессивную тактику и повторяет, что оно не признает какой-либо предполагаемый долг, который был признан недействительным международным аудитом», — говорится в посте.
Молдавия диверсифицировала источники поставок природного газа, чтобы уменьшить свою зависимость от «Газпрома», добавил Речан. Подробности премьер приводить не стал.
О прекращении с 08:00 мск 1 января 2025 года поставок российского газа в Молдавию «Газпром» предупредил 28 декабря. Компания направила соответствующее уведомление АО «Молдовагаз».
В конце ноября Речан заявил, что Молдавия не намерена выплачивать «Газпрому» «несуществующий» долг в размере $709 млн.
«Газпром» и «Молдовагаз» осенью 2021 года подписали контракт на поставки газа на пять лет. Он предусматривал выплату Молдавией долга за поставки в прошлые годы. Весь объем долга в «Газпроме» в 2021 году оценивали в $709 млн.
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