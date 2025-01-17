В Баварии как минимум четыре человека пострадали при пожаре на НПЗ

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По меньшей мере четыре человека пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Нойштадт-ан-дер-Донау в Баварии. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на местную полицию.

Пожар произошел в результате взрыва, пишет издание. В полиции отметили, что здание на территории НПЗ, в котором начался пожар, сгорело полностью. Причину взрыва полиция пока не установила.

Издание пишет, что завод принадлежит компании Bayernoil. Он располагается на территории площадью 300 га. По информации компании, завод снабжается сырой нефтью из итальянского города Триест. На предприятии производят легковоспламеняющиеся газы, такие как пропан и бутан, а также бензин, дизельное топливо и мазут.

В сентябре 2024 года в районе Хамборн немецкого города Дуйсбург загорелся химический завод Grillo-Werke AG, который производит продукцию из серы и цинка. В результате пожара пострадал один человек.