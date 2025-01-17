 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Баварии как минимум четыре человека пострадали при пожаре на НПЗ

В Баварии как минимум четыре человека пострадали при пожаре на НПЗ
Video

По меньшей мере четыре человека пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Нойштадт-ан-дер-Донау в Баварии. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на местную полицию.

Пожар произошел в результате взрыва, пишет издание. В полиции отметили, что здание на территории НПЗ, в котором начался пожар, сгорело полностью. Причину взрыва полиция пока не установила.

Издание пишет, что завод принадлежит компании Bayernoil. Он располагается на территории площадью 300 га. По информации компании, завод снабжается сырой нефтью из итальянского города Триест. На предприятии производят легковоспламеняющиеся газы, такие как пропан и бутан, а также бензин, дизельное топливо и мазут.

Пожар на нефтебазе в Воронежской области снова разгорелся
Политика
Фото:gusev_36 / Telegram

В сентябре 2024 года в районе Хамборн немецкого города Дуйсбург загорелся химический завод Grillo-Werke AG, который производит продукцию из серы и цинка. В результате пожара пострадал один человек.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Германия Бавария НПЗ пожар
Материалы по теме
Пожар на нефтебазе в Воронежской области снова разгорелся
Политика
Картины Хантера Байдена «на миллионы долларов» сгорели в Калифорнии
Общество
Пожар произошел в ЖК «Савеловский Сити»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 16 янв, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 16 янв, 17:55
Почему биткоин имеет структурное значение. Главное из отчета JP MorganКрипто, 14:33
МВД предупредило о новой схеме обмана мошенниками детейОбщество, 14:29
В Волгодонске тренера по легкой атлетике задержали за совращение девочекСпорт, 14:28
Какие населенные пункты освобождены в Курской области в январе. КартаПолитика, 14:26
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:23
Стивен Кинг призвал отменить «Оскар» из-за лесных пожаров в Лос-АнджелесеLife, 14:14
Bank of America назвал 7 возможных сюрпризов для инвесторов в 2025 годуИнвестиции, 13:56
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Акцию по бесплатному проезду электромобилей продлили на 2025 годЭкономика, 13:48
Минобороны впервые раскрыло, какую часть Курской области заняли ВСУПолитика, 13:47
Льву Шлосбергу предъявили обвинениеПолитика, 13:40
В Баварии как минимум четыре человека пострадали при пожаре на НПЗОбщество, 13:39
Джокович вышел в четвертый круг Australian OpenСпорт, 13:39
Население Китая сократилось третий год подрядЭкономика, 13:37
В Вильнюсе обнаружили тайную королевскую сокровищницу XV и XVI вековLife, 13:34