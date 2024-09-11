На химзаводе в Германии произошел крупный пожар
В Германии загорелся химзавод Grillo-Werke AG, который производит продукцию из серы и цинка, пострадал один человек, сообщает Bild со ссылкой на источники.
«Идет масштабное тушение пожара с применением средств защиты органов дыхания. Окончание операции в настоящее время не предвидится», — сказал один из собеседников агентства.
Пожар произошел в районе Хамборн немецкого города Дуйсбург. Пресс-служба предприятия подтвердила Bild, что возгорание началось около 16:20 (17:20 мск).
Пострадал один человек, ему оказали помощь.Очевидцы сообщали, что около 16:30 (17:30 мск) слышали два громких взрыва.
На кадрах, которые показал Bild, видно, что горят крыши нескольких строений, также крупный очаг виден вокруг скопления наружных коммуникаций.
В начале мая в Берлине произошел пожар на заводе Diehl Metall, который занимается обработкой металлов и выпускает листы металла и различные металлические изделия. Тогда выгорели все четыре его этажа, часть здания обрушилась. К тушению привлекли более 220 пожарных, писал Tagesspiegel.
После начала пожара спасатели предупредили жителей города, что в здании есть химические вещества, в том числе цианид меди и серная кислота, из-за чего повышается риск загрязнения воздуха.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»
Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября
В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами
Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды
«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году
Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов