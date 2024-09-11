На химзаводе в Германии произошел крупный пожар

В Германии загорелся химзавод Grillo-Werke AG, который производит продукцию из серы и цинка, пострадал один человек, сообщает Bild со ссылкой на источники.

«Идет масштабное тушение пожара с применением средств защиты органов дыхания. Окончание операции в настоящее время не предвидится», — сказал один из собеседников агентства.

Пожар произошел в районе Хамборн немецкого города Дуйсбург. Пресс-служба предприятия подтвердила Bild, что возгорание началось около 16:20 (17:20 мск).

Пострадал один человек, ему оказали помощь.Очевидцы сообщали, что около 16:30 (17:30 мск) слышали два громких взрыва.

На кадрах, которые показал Bild, видно, что горят крыши нескольких строений, также крупный очаг виден вокруг скопления наружных коммуникаций.

В начале мая в Берлине произошел пожар на заводе Diehl Metall, который занимается обработкой металлов и выпускает листы металла и различные металлические изделия. Тогда выгорели все четыре его этажа, часть здания обрушилась. К тушению привлекли более 220 пожарных, писал Tagesspiegel.

После начала пожара спасатели предупредили жителей города, что в здании есть химические вещества, в том числе цианид меди и серная кислота, из-за чего повышается риск загрязнения воздуха.