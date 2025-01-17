Число отравившихся в санатории в Красноярском крае выросло до 47

Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту массового отравления постояльцев санатория «Сосновый бор» в Минусинском районе Красноярского края. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

«На данный момент количество заболевших возросло до 47, из них десять госпитализированы, остальные находятся под наблюдением в санатории. Первым пяти обследованным установлен диагноз — норовирус», — говорится в сообщении.

Продолжаются лабораторные исследования проб готовой пищевой продукции и сырья, холодной воды, а также смывов с рук персонала пищеблока. С 17 января санаторий приостановил работу. Решается вопрос о направлении на стационарное лечение всех граждан с признаками инфекции. По данным регионального Роспотребнадзора, число отравившихся достигло 33 человек. Все пострадавшие — взрослые.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК). Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.