Число отравившихся в санатории в Красноярском крае возросло до 33

Фото: Роспотребнадзор по Красноярскому краю

Количество пострадавших при отравлении в санатории «Сосновый бор» в Минусинском районе Красноярского края составило 33. Все пострадавшие — взрослые, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Накануне в Следственном комитете заявляли, что пострадали 32 человека. Из них пятеро были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Всего в санатории отдыхали более 100 человек.

Роспотребнадзор сообщил, что с 17 января санаторий приостанавливает свою работу. В ведомстве отметили, что в пробах, отобранных у заболевших, была обнаружена РНК норовируса второго генотипа.

Норовирусная инфекция — острая вирусная кишечная инфекция, характеризующаяся симптомами общей интоксикации, поражением желудочно-кишечного тракта, обезвоживанием. Норовирусы делятся на пять геногрупп (GI, GII, GIII, GIV и GV). В основном представители первой и второй геногрупп обнаруживаются у людей, заболевших вирусным гастроэнтеритом, отмечают эпидемиологи.

По данным следствия, 16 января пожилые граждане, отдыхающие в санатории «Сосновый бор», после приема завтрака пожаловались на резкое ухудшение состояния здоровья.

Роспотребнадзор пообещал проверить готовую пищу, сырье, воду и смывы с объектов окружающей среды в санатории, а также обследовать персонал пищеблока.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК). Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.