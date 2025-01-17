В двигателях разбившегося в Южной Корее лайнера нашли перья
Птичьи перья были обнаружены в двигателях самолета Boeing 737–800 авиакомпании Jeju Air, потерпевшего крушение в Южной Корее в конце декабря. Об этом сообщает телеканал MBN.
По данным телеканала, перья были найдены в двух двигателях по обе стороны фюзеляжа, что повышает вероятность версии о неисправности двигателя из-за столкновения с птицами. Из-за этого мог также произойти сбой в подаче электроэнергии, отмечает MBN.
В конце декабря лайнер, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, не смог приземлиться. Система выпуска шасси отказала, и самолет столкнулся с бетонным ограждением, после чего взорвался. Погибли 179 из 181 находившегося на борту. Выжили два члена экипажа.
Ранее в качестве версий крушения самолета специалисты называли наличие у него технических неполадок и столкновение с птицами.
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