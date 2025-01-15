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Росавиация перечислила нарушения, из-за которых повредили 6 самолетов

«Известия»: в аэропортах России повредили 6 лайнеров по халатности буксировщиков
Шесть самолетов были повреждены в российских аэропортах за 2024 год по халатности наземных служб, узнали «Известия». Причинами Росавиация называет отсутствие радиосвязи, неубранный перрон, спецтранспорт в неположенном месте и др.
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В 2024 году в российских аэропортах шесть самолетов оказались повреждены из-за халатности наземных служб, передают «Известия» со ссылкой на письмо главы Росавиации Дмитрия Ядрова руководителям территориальных органов ведомства.

В письме содержатся рекомендации принять меры с учетом результатов расследований пяти авиапроисшествий, пишет газета. В нем говорится, что за 2024 год в России произошло шесть серьезных случаев повреждения воздушных судов при буксировке в московском и петербургском аэропортах Шереметьево и Пулково, а также в Казани, Иркутске и Магадане.

Причинами происшествий Росавиация называет нарушения, допущенные наземными службами: отсутствие радиосвязи между членами бригад, оставление спецтранспорта в неположенном месте, неубранный перрон, невнимательность сотрудников, несоблюдение технологии проведения работ и другое.

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Фото:Дмитрий Сандимиров / ТАСС

Ядров поручил руководителям территориальных органов Росавиации организовать для специалистов, допущенных к обслуживанию воздушных судов, занятия по повышению квалификации. Аэродромным службам Росавиация рекомендовала определить порядок действий в случае возникновения нештатных ситуаций, таких как поломка сцепного устройства, отклонение от заданного маршрута, наличие препятствий на маршруте, непросматриваемая разметка, обледенение и прочее.

В Шереметьево изданию заявили, что в аэропорту системно проводятся мероприятия по профилактике повреждений самолетов и поддержанию высокого уровня безопасности полетов. В аэропорту Казани отметили, что проанализировали причины инцидентов и считают увеличение состава буксировочных бригад и числа часов программы подготовки персонала, проведение дополнительных инструктажей перед началом смены, а также закупку дополнительных проводных самолетно-переговорных устройств способами свести число таких случаев к минимуму.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Росавиация гражданская авиация повреждения самолет
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