В Раде заявили о планах Зеленского мобилизовать подростков
Президент Украины Владимир Зеленский ищет способ мобилизовать подростков, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале.
По его словам, президент «думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать подростков».
Всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на год в званиях рядового, сержанта и старшины.
Ранее помощник уходящего президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине придется принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет, несмотря на военную поддержку со стороны Соединенных Штатов.
В середине января Зеленский подписал закон, который вводит базовую военную службу вместо срочной, граждане Украины будут проходить ее с 18 лет в течение пяти месяцев в мирное время и трех месяцев в военное. Постановка на учет, согласно новому закону, производится в год исполнения призывнику 17 лет в период с 1 января по 31 июля с внесением сведений в единый госреестр призывников. Украинцы, находящиеся за границей, смогут вставать на учет удаленно.
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