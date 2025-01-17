Более 100 млн россиян пройдут в этом году диспансеризацию и медосмотры
Более 100 млн россиян смогут пройти в 2025 году профилактический осмотр или диспансеризацию, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко в своей статье для «Комсомольской правды».
По его словам, также будут работать выездные медицинские бригады, которые помогут пациентам пройти обследования рядом с местом жительства, работой или учебой. Впервые установлены нормативы объемов проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья, позволяющие выявлять нарушения репродуктивной системы на ранней стадии, отметил министр.
«По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления хронических неинфекционных заболеваний гражданин в течение трех рабочих дней в установленном порядке направляется на дополнительные обследования и ставится на диспансерное наблюдение», — написал Мурашко.
Министр добавил, что проводить диспансерное наблюдение могут и работодатели — при наличии кабинета врача, здравпункта или медицинской части.
В конце декабря правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов.
В частности, на диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья россиян в 2025 году выделят 42,9 млрд руб. Программой предполагается охватить 32% от общего числа женщин и мужчин в возрасте 18–49 лет, то есть 19,4 млн человек.
Читайте РБК в Telegram.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов