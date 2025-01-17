Мурашко: в 2025 году более 100 млн россиян пройдут диспансеризацию и медосмотры

Более 100 млн россиян пройдут в этом году диспансеризацию и медосмотры

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Более 100 млн россиян смогут пройти в 2025 году профилактический осмотр или диспансеризацию, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко в своей статье для «Комсомольской правды».

По его словам, также будут работать выездные медицинские бригады, которые помогут пациентам пройти обследования рядом с местом жительства, работой или учебой. Впервые установлены нормативы объемов проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья, позволяющие выявлять нарушения репродуктивной системы на ранней стадии, отметил министр.

«По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления хронических неинфекционных заболеваний гражданин в течение трех рабочих дней в установленном порядке направляется на дополнительные обследования и ставится на диспансерное наблюдение», — написал Мурашко.

Министр добавил, что проводить диспансерное наблюдение могут и работодатели — при наличии кабинета врача, здравпункта или медицинской части.

В конце декабря правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов.

В частности, на диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья россиян в 2025 году выделят 42,9 млрд руб. Программой предполагается охватить 32% от общего числа женщин и мужчин в возрасте 18–49 лет, то есть 19,4 млн человек.