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Новые законы в России ,  
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Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи

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Новые законы в России

Правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Новый проект по госгарантиям бесплатной медицинской помощи по ОМС на ближайшие три года Минздрав представил в октябре.

В частности, ведомство впервые предложило регламентировать нормативные объемы медпомощи на посещения центров здоровья с профилактическими целями. Охватить ими в 2025 году предлагается 5% от работающего населения (3,2 млн человек), на эти цели запланировано 4,4 млрд руб.

На диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья россиян в 2025 году выделят 42,9 млрд руб. Программой предполагается охватить 32% от общего числа женщин и мужчин в возрасте 18–49 лет, то есть 19,4 млн человек.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Проект Минздарава предполагает наращивание среднего норматива объема медпомощи по онкологическим заболеваниям в условиях дневных стационаров (на 18%) и в круглосуточных стационарах (на 12,7%). Для страдающих сахарным диабетом предусмотрели 820 тыс. комплексных посещений «школ сахарного диабета».

Кроме того, программой предусмотрено более 103 тыс. случаев экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что на 13% больше, чем в этом году.

По ОМС также предлагается оплачивать новые виды операций, включая высокотехнологичные. Среди них: замена нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока для нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов; эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора.

Для ветеранов боевых действий сохранили порядок внеочередного получения медпомощи. Также в 2025 году запланирован рост расходов на реабилитацию на 4%.

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Теги
правительство медицинская помощь госгарантии Минздрав
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