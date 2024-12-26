Мурашко поручил регионам усилить работу медслужб в новогодние каникулы
Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил регионам усилить работу медицинских служб в новогодние праздники и длинные выходные, сообщила РБК пресс-служба ведомства.
«Необходимо обеспечить готовность медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь, к оперативному оказанию медицинской помощи пациентам, обеспечив укомплектованность выездных бригад», — заявил Мурашко на заседании оперативного штаба министерства с участием руководителей региональных органов здравоохранения.
Глава Минздрава дал указание региональным ведомствам сформировать график работы медицинских организаций в выходные дни с 29 декабря по 8 января включительно, говорится в сообщении. Расписание должно предусматривать оказание первичной медпомощи врачами-специалистами, проведение профилактических медосмотров, диспансеризации и т. д.
Кроме того, в эти даты пациентам должна быть доступна неотложная стоматологическая медицинская помощь и специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, отметил министр.
Также график должен предусмотреть работу аптек, отпускающих лекарства льготным категориям граждан, женских консультаций, кабинетов пренатальной диагностики, станций переливания крови, круглосуточных амбулаторно-поликлинических КТ-центров и травматологических центров и т. п.
Региональные минздравы должны опубликовать расписание по всем видам и профилям оказания медицинской помощи до 28 декабря.
В 2023 году Мурашко рекомендовал россиянам в период новогодних каникул носить маски в местах скопления людей, тщательно мыть руки, соблюдать правила дорожного движения (ПДД), не переедать и отказаться от вредных привычек.
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