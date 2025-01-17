В Шри-Ланке столкнулись цементовоз и автобус с туристами из России
В Шри-Ланке столкнулись цементовоз и автобус с российскими туристами, водитель последнего погиб, пострадали около 19 человек, передает портал Adaderana.
По его данным, ДТП произошло на 138-м км трассы, между городом Бельятта и деревней Апарекка. Пострадавших доставили в больницу в Тангалле.
Во время ДТП в автобусе находилось около 30 российских туристов, пишет Adaderana. Он на большой скорости врезался в заднюю часть цементовоза, уточняет корреспондент издания.
«Подтверждаем сообщение о произошедшем на южном скоростном шоссе Шри-Ланки ДТП с участием автобуса, в котором находились россияне. Он отправлялся на экскурсию, организованную местным туроператором. Всего пострадало 12 наших туристов, из них двое в тяжелом состоянии. Завтра по поручению посла заведующий консульским отделом росзагранучреждения выедет в больницу в Тангалле на юге острова, где находятся раненые», — сообщили РБК в посольстве России в стране.
ТАСС со ссылкой на больницу Tangalle Base Hospital писал, что 12 россиян находятся в хирургическом отделении.
РБК направил запрос в посольство России на Шри-Ланке.
2 января автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде. Издание Maticho называло предварительной причиной потерю 74-летним водителем управления, пострадали 30 человек.
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