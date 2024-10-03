ФСБ сообщила о попытке сотрудника ГУР выкрасть сына из России
Несколько агентов Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) были задержаны на российско-литовской границе в Калининградской области, сообщили в ФСБ.
По данным ведомства, сотрудники ГУР собирали информацию о защищенности участка границы между Литвой и Россией «для возможной последующей нелегальной заброски агентуры».
В ФСБ заявили, что сотрудники ГУР попытались незаконно пересечь границу и были задержаны сотрудниками органов безопасности. Целью операции в российском ведомстве назвали похищение и вывоз за границу несовершеннолетнего россиянина, отец которого работает в ГУР.
Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (276 УК), задержанных арестовали. В ФСБ не уточнили число фигурантов дело.
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