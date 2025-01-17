Словакия рекордно нарастила импорт газа из России за ноябрь 2024 года
Евросоюз (ЕС) в ноябре 2024 года закупил российский трубопроводный газ на €664 млн. Одним из лидеров по импорту газа из России стала Словакия, в которая закупила топливо на сумму €151,2 млн, это максимальный показатель с февраля 2023 года, следует из данных Евростата и расчетов «РИА Новости».
Так, экспорт природного газа в Словакию вырос почти на 12% по сравнению с ноябрем 2023 года. Однако суммарно за 11 месяцев, с января по ноябрь, а Словакия заплатила за российский газ на €1,2 млрд меньше, то есть сумму меньше на 16%, чем в 2023 году.
Другими лидерами в общей стоимости импорта газа из России стали в том числе Венгрия (€258 млн) и Греция (€164 млн). Суммарно за 11 месяцев 2024 года страны ЕС приобрели у России топлива на €6,7 млрд, на 7,9% меньше, чем в 2023 году.
15 января Bloomberg писал, что ЕС в рамках нового, 16-го пакета санкций против России рассматривает возможность постепенного отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ), при этом ограничения в отношении топлива могут быть введены в рамках либо санкций, либо «дорожной карты».
Некоторые источники агентства отметили, что санкции против трубопроводного газа нецелесообразны, поскольку некоторые страны, в том числе Венгрия и Словакия, все еще полагаются на поставки из России, а запрет на поставки СПГ более осуществим.
В Кремле называли санкции «обоюдоострым оружием», которое «бумерангом бьет» по интересам вводящих их стран.
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