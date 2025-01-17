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Приговор экс-сотруднику генконсульства США Шонову вступил в силу

Роберт Шонов
Роберт Шонов (Фото: ТАСС)

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову, осужденному по делу о негласном сотрудничестве с представителями иностранного государства. Это следует из карточки дела на сайте суда.

В ноябре прошлого года Приморский краевой суд приговорил его к 4 годам 10 месяцам колонии общего режима.

Шонова тогда признали виновным по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Также ему был назначен штраф в размере 1 млн руб.

Защита Шонова обжаловала приговор, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.

ФСБ показала кадры задержания и допроса экс-сотрудника генконсульства США
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Оперативники ФСБ задержали Шонова во Владивостоке в мае 2023 года. Фабула дела тогда не была известна, однако спустя несколько месяцев МИД объявил персонами нон грата первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. В министерстве заявили, что те поддерживали связь с информатором, которым и был Шонов. «[Ему] за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации», — уточняли в МИДе.

По версии ФСБ, с сентября 2022 года Шонов по заданию Силлина и Бернстайна собирал информацию о ходе военной операции, мобилизации в регионах России, а также «о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году». На опубликованных ФСБ кадрах допроса он признает свою вину.

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Новосибирск генконсульство США приговор
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