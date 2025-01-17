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Политика ,  
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Байден запутался при описании телефонного разговора с Путиным

Президент США Джо Байден запутался, описывая телефонный разговор, который, по его словам, имел место с президентом России Владимиром Путиным.

«Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО», — сказал Байден на церемонии прощания с главнокомандующим Минобороны Соединенных Штатов (цитата по «РИА Новости»).

Байден словом «жгите» скаламбурил о пожарах в Лос-Анджелесе
Политика
Джо Байден и Камала Харрис (справа налево)

Американский президент не уточнил, о каком разговоре с российским лидером идет речь. В последний раз президенты разговаривали до начала российской военной операции на Украине.

В сентябре 2024 года Байден по ошибке заявил, что посещал КНДР вместо Южной Кореи. Об этом он сказал в ходе выступления в штате Висконсин. Сразу после оговорки политик исправился и уточнил, что ездил в Южную Корею.

10 января Байден словом «жгите» скаламбурил о пожарах в Лос-Анджелесе. «Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это задело напрямую, так что жгите... Не хотел каламбурить», — сказал американский лидер, передавая слово Камале Харрис.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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