Байден перепутал Южную Корею с Северной
Президент США Джо Байден по ошибке заявил, что посещал КНДР вместо Южной Кореи. Об этом он сказал в ходе выступления в штате Висконсин. Трансляцию речи вел телеканал CNBC News.
По словам Байдена, он объездил весь мир, вплоть до Северной Кореи, чтобы добиться открытия в США заводов по производству компьютерных чипов. Сразу после оговорки он исправился и уточнил, что ездил в Южную Корею.
На посту президента США Байден неоднократно оговаривался или совершал фактические ошибки. В июле он оговорился во время радиоинтервью и сказал, что гордится тем, что был «первой чернокожей женщиной, работавшей с чернокожим президентом». Он имел в виду свою работу вице-президентом в период администрации Барака Обамы.
После этого Байден на мероприятии в рамках саммита представил президента Украины Владимира Зеленского как российского лидера Владимира Путина, но сразу исправился. На открытии своей пресс-конференции Байден вместо вице-президента Камалы Харрис назвал фамилию своего оппонента на выборах от партии республиканцев Дональда Трампа: в частности, он заявил, что «не выбрал бы вице-президента Трампа на этот пост, если бы считал, что тот не подходит».
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