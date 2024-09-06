 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Байден перепутал Южную Корею с Северной

Президент США Джо Байден по ошибке заявил, что посещал КНДР вместо Южной Кореи. Об этом он сказал в ходе выступления в штате Висконсин. Трансляцию речи вел телеканал CNBC News.

По словам Байдена, он объездил весь мир, вплоть до Северной Кореи, чтобы добиться открытия в США заводов по производству компьютерных чипов. Сразу после оговорки он исправился и уточнил, что ездил в Южную Корею.

Байден оговорился, перепутав сектор Газа и Украину
Политика

На посту президента США Байден неоднократно оговаривался или совершал фактические ошибки. В июле он оговорился во время радиоинтервью и сказал, что гордится тем, что был «первой чернокожей женщиной, работавшей с чернокожим президентом». Он имел в виду свою работу вице-президентом в период администрации Барака Обамы.

После этого Байден на мероприятии в рамках саммита представил президента Украины Владимира Зеленского как российского лидера Владимира Путина, но сразу исправился. На открытии своей пресс-конференции Байден вместо вице-президента Камалы Харрис назвал фамилию своего оппонента на выборах от партии республиканцев Дональда Трампа: в частности, он заявил, что «не выбрал бы вице-президента Трампа на этот пост, если бы считал, что тот не подходит».

Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам

Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе

Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео

Путин прокомментировал задержание Дурова

Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO

Минфин оценил итоги обмена активами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Джо Байден США КНДР Северная Корея Южная Корея
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
WSJ сообщила, как шпионы КНДР проникли в сети США благодаря удаленке
Политика
В Южной Корее начнут борьбу с порнодипфейками в Telegram
Технологии и медиа
Байден рассказал, что ему запретили подходить к толпам людей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 05 сен, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 05 сен, 17:30
Дуров раскрыл «личную цель» по борьбе с преступниками в TelegramТехнологии и медиа, 00:45
Дуров заявил о создании канала связи с Францией для борьбы с терроризмомПолитика, 00:28
Байден перепутал Южную Корею с СевернойПолитика, 00:11
Две индийские компании попали под санкции США за связи с «Арктик СПГ-2»Политика, 00:09
Москва решила расторгнуть с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХБизнес, 00:01
Дуров прокомментировал задержание: «Telegram — не анархический рай»Технологии и медиа, 05 сен, 23:54
Актер Пашутин опроверг данные о конфискации его финской квартирыОбщество, 05 сен, 23:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
КГБ Белоруссии обвинило японца в агентурной деятельностиПолитика, 05 сен, 23:34
В Польше не нашли прилетевший с Украины дрон, который искали 10 днейПолитика, 05 сен, 23:27
Суд наложил обеспечительные меры на акции РайффайзенбанкаФинансы, 05 сен, 23:06
Финская полиция отвергла причастность к плану закрыть русскую школуОбщество, 05 сен, 23:01
Криштиану Роналду первым в истории забил 900 головСпорт, 05 сен, 22:51
США обвинили россиян в атаке на Киев и НАТО кибероружием «Шепчущие врата»Политика, 05 сен, 22:49
Макгрегор заявил о планах баллотироваться на пост президента ИрландииСпорт, 05 сен, 22:45