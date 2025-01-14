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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил о желании США вывести «Турецкий поток» из строя

Лавров заявил, что США хотят вывести «Турецкий поток» из строя
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

США хотят вывести из строя газопровод «Турецкий поток», который позволяет поставлять российский газ в Европейский союз (ЕС) в значительных количествах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«США <...> науськивают Украину на то, чтобы вслед за «Северными потоками» вывести из строя «Турецкий поток», — сказал Лавров, передает корреспондент РБК.

По его словам, Соединенным Штатам не нужны конкуренты «ни в одной области», в том числе в энергетике, поэтому они разрешают «террористические мероприятия», в том числе направленные на разрушение основ энергетического благополучия ЕС.

Кремль назвал атаку на станцию «Русская» энергетическим терроризмом
Политика
Дмитрий Песков

11 января украинская армия попыталась ударить по станции «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщило Минобороны России.

Российская система ПВО сбила все беспилотники, при падении обломков незначительные повреждения получили здание и оборудование газоизмерительной станции. Среди ее обслуживающего персонала пострадавших нет.

13 января Кремль назвал атаку на станцию «Русская» энергетическим терроризмом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал эту попытку удара «очень опасной для европейских потребителей».

В тот же день зампредседателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу заявил, что попытка Украины ударить беспилотниками по станции «Турецкого потока» связана с желанием США ослабить российскую экономику. По его словам, атака направлена и против Анкары.

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газ Сергей Лавров «Турецкий поток» США МИД Военная операция на Украине
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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