Захарова процитировала песню Николаева, говоря о диалоге с США по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила строками из песни Игоря Николаева на вопрос о предложениях по конфликту на Украине. Трансляцию брифинга вело само дипломатическое ведомство.

«Ваш вопрос, <...> подготовила ли Россия какой-либо документ, адресованный США, с перечислением каких-то шагов [по урегулированию конфликта на Украине], мне напомнил известную песню, по-моему, Игоря Николаева: «Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты». Видимо, так должен быть составлен этот документ», — сказала она журналистам (цитата по ТАСС).

Президент России Владимир Путин до этого заявлял, что причиной конфликта на Украине стали действия НАТО. «Нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей», — говорилось в сообщении Кремля о разговоре российского лидера с канцлером Германии Олафом Шольцем в середине ноября 2024-го.

Российские власти считают, что Украина может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность России. В декабре 2024 года Путин заявил, что Россия готова вести диалог о мире на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских соглашений и реалий на земле.

Тогда же Путин сообщил о готовности встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом, но пояснил, что не в знает, когда состоится встреча. «Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, конечно, в любое время, и готов буду и к встрече, если он захочет этого», — сказал Путин. Ранее американский политик неоднократно заявлял о стремлении закончить конфликт на Украине.

12 января 2025 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, говоря об условиях мирного соглашения между Москвой и Киевом, заявил, что соглашение должно предусматривать гарантии безопасности, чтобы не допустить повторения конфликта. Однако Украина должна самостоятельно принимать решения «относительно территории, народа и свободы», они «не должны навязываться США или другими» сторонами, подчеркнул советник.