Центральный СК взял на контроль дело о попытке атаки на школу в Реутове
Центральный аппарат Следственного комитета поставил на контроль уголовное дело об организации подростком нападения на учебное заведение в Реутове, сообщили в СК.
«В центральный аппарат СК России представят доклад по уголовному делу о совершении несовершеннолетним жителем города Реутова преступления террористической направленности», — говорится в сообщении ведомства.
В частности, председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Следователи в Московской области завели дело по ч. 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России — участие в деятельности организации, которая в России признана террористической. По этой статье грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
В подмосковном Реутове силовики предотвратили нападение подростка на школу, сообщили «МК» и RT со ссылкой на источники. После этого в общеобразовательных учебных учреждениях Московской области усилили меры безопасности.
По информации изданий, 16-летний подросток состоял в одной из групп в соцсети, посвященной теме «Колумбайн» (организация признана террористической в России и запрещена). У школьника провели обыск и нашли три ножа и «многочисленные записи».
Десятиклассник четыре месяца готовился к атаке и собирал оружие, сообщил источник РЕН ТВ.
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