В школах Подмосковья усилили меры безопасности после попытки атаки в Реутове

В школах Подмосковья усилили безопасность после попытки атаки в Реутове

Фото: Наталья Чернохатова / Octagon.Media / ТАСС

В школах в Московской области усилили меры безопасности после попытки подростка организовать нападение на учебное заведение в Реутове. Об этом сообщили ТАСС в министерстве образования региона.

Как сообщили РБК в управлении Следственного комитета России по Московской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса).

О попытке 16-летнего подростка напасть на школу в Реутове стало известно 16 января. По информации «МК» и RT, планировавший атаку школьник состоял в одной из групп в соцсети по теме «Колумбайн» (организация признана террористической в России и запрещена).

Об этом стало известно оперативникам ФСБ России, подростка удалось задержать. Следователь Балашихи предъявил ему обвинение, в четверг суд изберет юноше меру пресечения.

Во время обыска у молодого человека обнаружили три ножа и «многочисленные записи». Мальчик учился в девятом классе, передает «РИА Новости».