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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении моста снабжения ВСУ в районе Курахово

Сюжет
Военная операция на Украине
Момент уничтожения моста, через который происходило снабжение частей ВСУ, западнее города Курахово, 16 января 2025 года
Момент уничтожения моста, через который происходило снабжение частей ВСУ, западнее города Курахово, 16 января 2025 года (Фото: Минобороны России / Telegram)

Вооруженные силы России уничтожили мост, через который происходило снабжение частей ВСУ западнее города Курахово. Об этом в телеграм-канале сообщает Министерство обороны России.

Мост был уничтожен ударами трех авиабомб ФАБ-500 самолетов Воздушно-космических сил России. Железобетонный мост располагался около населенного пункта Константинополь, западнее Курахово. Подрыв моста, как сообщает министерство, затруднит возможность ВСУ подвозить боеприпасы и личный состав.

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Российские войска полностью заняли Курахово 6 января. Потери ВСУ в боях за город превысили 12 тыс. человек. Были уничтожены порядка 3 тыс. единиц вооружений, включая 40 танков и других боевых бронированных машин.

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