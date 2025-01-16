Минобороны сообщило об уничтожении моста снабжения ВСУ в районе Курахово
Вооруженные силы России уничтожили мост, через который происходило снабжение частей ВСУ западнее города Курахово. Об этом в телеграм-канале сообщает Министерство обороны России.
Мост был уничтожен ударами трех авиабомб ФАБ-500 самолетов Воздушно-космических сил России. Железобетонный мост располагался около населенного пункта Константинополь, западнее Курахово. Подрыв моста, как сообщает министерство, затруднит возможность ВСУ подвозить боеприпасы и личный состав.
Российские войска полностью заняли Курахово 6 января. Потери ВСУ в боях за город превысили 12 тыс. человек. Были уничтожены порядка 3 тыс. единиц вооружений, включая 40 танков и других боевых бронированных машин.
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