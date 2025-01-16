Минобороны сообщило об уничтожении моста снабжения ВСУ в районе Курахово

Момент уничтожения моста, через который происходило снабжение частей ВСУ, западнее города Курахово, 16 января 2025 года (Фото: Минобороны России / Telegram)

Вооруженные силы России уничтожили мост, через который происходило снабжение частей ВСУ западнее города Курахово. Об этом в телеграм-канале сообщает Министерство обороны России.

Мост был уничтожен ударами трех авиабомб ФАБ-500 самолетов Воздушно-космических сил России. Железобетонный мост располагался около населенного пункта Константинополь, западнее Курахово. Подрыв моста, как сообщает министерство, затруднит возможность ВСУ подвозить боеприпасы и личный состав.

Российские войска полностью заняли Курахово 6 января. Потери ВСУ в боях за город превысили 12 тыс. человек. Были уничтожены порядка 3 тыс. единиц вооружений, включая 40 танков и других боевых бронированных машин.