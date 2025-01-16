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В Краснодарском крае отменили торги по продаже земель члена банды Цапков

Вячеслав Цеповяз
Вячеслав Цеповяз (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

В Краснодарском крае отменили аукцион по продаже имущества одного из лидеров банды Цапков Вячеслава Цеповяза из-за отсутствия необходимого числа участников. Информация о торгах размещена на портале «Федресурс».

На продажу выставлено имущество члена преступной группировки общей стоимостью 2,5 млрд руб. Шаг торгов — 5% от общей стоимости лота (126 млн руб.).

В перечень вошли 94 объекта — это земельные участки, некоторые из них предназначены для использования в сельском хозяйстве. Кроме того, в списке указана 100-процентная доля Цеповяза в ООО «ОПХ «Слава Кубани».

Заявление на участие в аукционе подало московское ООО «Торговый Дом «Мельник». Компания подала документы на участие в торгах 15 января 2025 года. Прием заявок на участие стартовал 2 декабря 2024 года.

«В связи с тем, что на участие в торгах допущен только один участник, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися», — указано в карточке лота на «Федресурсе».

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Вячеслав Цеповяз

Банда Цапков действовала на Кубани в 1990-х и 2000-х годах, ее участники совершали убийства, грабежи, изнасилования. В 2010 году ее участники убили 12 человек, в том числе детей, в станице Кущевской, нескольких участников банды приговорили к тюремным срокам.

В частности, главу группировки Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, он умер в 2014 году в СИЗО. Вячеслава Цеповяза в 2013 году приговорили к 19 годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

В январе 2020 года СК отчитался о завершении расследования дела против бывших руководителей колонии строгого режима № 3 в Амурской области — начальника колонии Сергея Картавцева и его заместителя Владимира Васильева. Им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий из-за создания привилегированных условий для Цеповяза.

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Краснодарский край банда Цапка торги банда Цапков
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