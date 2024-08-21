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ФСИН опровергла сообщения о «плазме» и икре в камере члена банды Цапков

ФСИН опровергла сообщения о плазме и икре в камере члена банды Цапков Цеповяза
Shot писал, что во время пребывания Цеповяза в ростовском СИЗО в его камере был плазменный телевизор, а на обед ему подавали красную икру. ФСИН заявила, что в его камере не было запрещенных предметов и продуктов
Вячеслав Цеповяз
Вячеслав Цеповяз (Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости)

ГУ ФСИН по Ростовской области провело проверку после сообщений о том, что член банды Цапков Вячеслав Цеповяз содержался в ростовском СИЗО-1 в привилегированных условиях, они не соответствуют действительности, говорится в заявлении Федеральной службы исполнения наказаний в телеграм-канале.

«Условия содержания осужденного в следственном изоляторе соответствовали требованиям действующего законодательства. В камере, где он содержался, не было запрещенных предметов и продуктов питания», — сказали в ведомстве.

Телеграм-канал Shot писал, что Цеповяз находился в ростовском СИЗО во время рассмотрения апелляции на его приговор в течение двух лет. В его камере был плазменный телевизор, а на обед ему подавали красную икру, сообщал канал. Кроме того, в камере он содержался не один — вместе с ним сидел бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, обвиняемый в превышении должностных полномочий, утверждал Shot. Оба также посещали баню гораздо чаще, чем другие заключенные.

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Вячеслав Цеповяз

«Банда Цапков» действовала в станице Кущевская с 1998 по 2010 год. За это время участники банды убили 19 человек. Лидер группировки Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних. Его приговорили к пожизненному заключению, в 2014 году он умер от инсульта и острой сердечной недостаточности.

В 2013 году Цеповяз был приговорен почти к 20 годам колонии строгого режима по делу банды. Летом 2019 года осужденного перевели из колонии № 3 в Амурской области в Омск. В 2018 году газета «Комсомольская правда» публиковала фотографии, на которых Цеповяз в колонии ест крабов, красную икру и жарит шашлыки. Сам член банды называл эти снимки сфабрикованными. «Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года, <...> была проведена проверка, которая не выявила нарушения», — говорил он. Их появление Цеповяз связывал с бракоразводным процессом с бывшей женой Натальей Стришней. «Что касается того, откуда в колонии взялись шашлык, икра и крабы, то еще раз повторюсь: а были ли шашлыки, икра и крабы? Достоверность этого фото никак не установлена», — настаивал он. Управление ФСИН по Амурской области тогда провело служебную проверку, которая установила «факты нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения». Тогда же выяснилось, что фото были сделаны в 2015 году.

В январе 2020 года СК отчитался о завершении расследования дела против бывших руководителей колонии строгого режима № 3 в Амурской области — начальника колонии Сергея Картавцева и его заместителя Владимира Васильева. Им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий из-за создания привилегированных условий для Цеповяза.

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Елена Чернышова
Вячеслав Цеповяз банда Цапков ФСИН
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