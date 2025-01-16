В Новокузнецке суд обязал серийного убийцу выплатить дочери жертвы ₽1 млн
Заводской районный суд Новокузнецка обязал серийного убийцу Александра Спесивцева выплатить дочери одной из его жертв компенсацию морального вреда в размере ₽1 млн. Об этом сообщает «РИА Новости».
Суд частично удовлетворил иск о взыскании: изначально заявленная сумма компенсации составляла ₽10 млн. Спесивцев на заседании присутствовать отказался.
В 1999 году следователи смогли доказать вину Спесивцева только в четырех убийствах. Тогда он был отправлен на принудительное лечение, а его мать была приговорена к 13 годам заключения за то, что помогала избавляться от тел. В мае 2024 года суд вновь отправил Спесивцева на принудительное лечение. Мужчина был признан виновным еще в нескольких жестоких убийствах и покушениях на убийство.
По данным суда, с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев удерживал в своей квартире в Новокузнецке несколько жертв, в том числе детей. Он с особой жестокостью глумился над потерпевшими и истязал их. Спесивцевым были убиты 15 человек, 11 из которых несовершеннолетние.
В августе 2024 года другой серийный убийца, Владимир Миргород, признался еще в пяти убийствах. Он был осужден на пожизненное заключение.
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