 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Новокузнецке суд обязал серийного убийцу выплатить дочери жертвы ₽1 млн

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Заводской районный суд Новокузнецка обязал серийного убийцу Александра Спесивцева выплатить дочери одной из его жертв компенсацию морального вреда в размере ₽1 млн. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суд частично удовлетворил иск о взыскании: изначально заявленная сумма компенсации составляла ₽10 млн. Спесивцев на заседании присутствовать отказался.

В 1999 году следователи смогли доказать вину Спесивцева только в четырех убийствах. Тогда он был отправлен на принудительное лечение, а его мать была приговорена к 13 годам заключения за то, что помогала избавляться от тел. В мае 2024 года суд вновь отправил Спесивцева на принудительное лечение. Мужчина был признан виновным еще в нескольких жестоких убийствах и покушениях на убийство.

В колонии «Белый лебедь» умер маньяк «каменский Чикатило»
Общество
Фото:Дмитрий Серебряков / ТАСС

По данным суда, с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев удерживал в своей квартире в Новокузнецке несколько жертв, в том числе детей. Он с особой жестокостью глумился над потерпевшими и истязал их. Спесивцевым были убиты 15 человек, 11 из которых несовершеннолетние.

В августе 2024 года другой серийный убийца, Владимир Миргород, признался еще в пяти убийствах. Он был осужден на пожизненное заключение.

Читайте РБК в Telegram.

Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Как устроен рынок безалкогольного вина в России и почему он растет

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео

В Москве подешевела аренда недорогого жилья. Причины

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Какие китайские машины ржавеют быстрее всего

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Новокузнецк Кемеровская область маньяк моральный вред серийный убийца
Материалы по теме
В колонии «Белый лебедь» умер маньяк «каменский Чикатило»
Общество
Новое дело против «скопинского маньяка» решили прекратить
Общество
Жертву «челябинского маньяка» после 14 лет плена допросили в суде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 17:55
Сможет ли правая Reform UK потеснить лейбористов в ВеликобританииПолитика, 21:39
В Краснодарском крае отменили торги по продаже земель члена банды ЦапковОбщество, 21:34
Будущий глава Минфина США предсказал экономическое бедствие к концу годаЭкономика, 21:26
Американец объяснил разгром в партии от Медведева желанием пойти в туалетСпорт, 21:26
Умер Дэвид ЛинчОбщество, 21:25
В Пушкинском музее сменится директорОбщество, 21:11
Как выбрать швейцарский нож в сфере ИТРБК и Corpsoft24, 21:11
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Гандболиста отстранили за допинг спустя год после сдачи пробы на ЧЕСпорт, 21:06
На Украине задержали пытавшегося сбежать в Словакию россиянинаПолитика, 21:06
Путин объявил 2025 год в России Годом защитника ОтечестваПолитика, 20:52
«Страна» сообщила о бунте против мобилизации в ЗакарпатьеПолитика, 20:48
СЭ назвал число подавших на нейтральный статус российских гимнастокСпорт, 20:39
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 20:38
Чем интересен факторинг в условиях высоких процентных ставокОтрасли, 20:36