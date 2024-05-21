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Суд отправил убившего 15 человек маньяка на принудительное лечение

Суд отправил в психиатрическую больницу новокузнецкого маньяка Спесивцева
Александр Спесивцев
Александр Спесивцев (Фото: кадр из фильма «Криминальная Россия»)

Суд в Кемеровской области отправил на принудительное лечение Александра Спесивцева, признав его виновным в нескольких жестоких убийствах и покушениях на убийство, сообщила прокуратура Кузбасса.

В 1999 году следователи смогли доказать вину Спесивцева в убийстве только четырех человек и по решению суда его направили на принудительное лечение. Тогда же суд приговорил к 13 годам заключения мать Спесивцева, которая помогала ему избавляться от тел.

Дело об убийстве остальных лиц выделили тогда в отдельное производство. С помощью ДНК-анализов следователи получили новые доказательства.

В ходе нового судебного процесса было установлено, что с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев, травмируя их с особой жестокостью и глумлением, удерживал в своей квартире в Новокузнецке 15 человек, 11 из которых являлись несовершеннолетними. От полученных травм все они умерли.

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Еще одному ребенку, которого Спесивцев заманил к себе и долго мучил, удалось сбежать, мальчик остался жив.

Злоумышленника обвиняли по п. «г», «з» ст. 102 УК РСФСР (в редакции федерального закона от 24.04.1995 № 61-ФЗ) (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, двух и более лиц), ст. 15 УК РСФСР, п. «г» ст. 102 УК РСФСР (в редакции федерального закона от 24.04.1995 № 61-ФЗ) (покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью).

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Теги
Кемеровская область суд маньяк приговор психиатрическое лечение
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