Осужденный пожизненно серийный убийца признался еще в пяти убийствах

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Серийный убийца Владимир Миргород, который отбывает пожизненное заключение за 20 преступлений, признался еще в пяти убийствах. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.

Следователи возбудили в отношении Миргорода новое уголовное дело об убийстве двух или более лиц, сопряженном с изнасилованием — п. «а, к» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Речь идет о пяти эпизодах преступления.

«По уголовному делу проведены молекулярно-генетические экспертизы в условиях современных технологий, по результатам которых установлена причастность Миргорода к совершению преступлений. С фигурантом проведены следственные действия, в ходе допроса он признал вину», — сообщили в СК.

В 2002-2004 годах Владимир Миргород убил 15 женщин и несовершеннолетнего подростка на территории Москвы и Московской области. По данным следствия, преступник знакомился с жертвами в безлюдных местах, входил с ними в контакт, а затем душил и насиловал их.

Не все его преступления были раскрыты сразу. После того как Миргород вышел на свободу в 2010 году, отбыв наказание за изнасилование и грабеж, следователи узнали о его причастности к четырем убийствам, а затем и ко всем остальным. В итоге в 2012 году его приговорили к пожизненному лишению свободы. В последующие годы он признался в других убийствах, их число достигло 20.