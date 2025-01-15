Премьер Венгрии не поедет на инаугурацию Трампа, а выступит на конференции о ЕС

В Будапеште рассказали о планах Орбана на день инаугурации Трампа

Виктор Орбан (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 20 января, сообщил портал Index со ссылкой на пресс-службу премьера.

В это время политик будет выступать на конференции, посвященной оценке результатов председательства Венгрии в ЕС, уточнила пресс-служба.



Республиканец Дональд Трамп выиграл выборы президента США 4 ноября.

В декабре руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш сообщил, что Орбан не планирует присутствовать на инаугурации американского лидера, отметив, что США обычно не приглашают на этот ритуал глав государств. «Мы не знаем, что президент Трамп хочет это изменить», — добавил он.

Позже в том же месяце глава венгерского МИДа Петер Сийярто уточнил, что Трамп не направлял Орбану приглашение на свою инаугурацию. «Нет, я понимаю, что обычно они так не поступают. Так что такого рода приглашения не было», — рассказал он.