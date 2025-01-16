ЦБ изменил тарифы по ОСАГО для некоторых видов транспорта

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Центробанк расширил тарифный коридор по ОСАГО в обе стороны для некоторых видов транспорта, сообщила пресс-служба регулятора.

Изменения вступят в силу с 27 января 2025 года. В частности, тарифы будут увеличены на 11,57% для общественного транспорта. Границы коридора по ОСАГО расширят для троллейбусов, трамваев и автобусов.

Для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой до 16 т тарификация будет расширена в обе стороны на 20%.

Базовые ставки для обычных автомобилей останутся на прежнем уровне.

«Необходимость расширения тарифного коридора вызвана высокой убыточностью этих категорий транспорта», — говорится в сообщении ЦБ.

В России часто фиксируют ДТП с ущербом около 400 тыс. руб., виновниками которых становятся водители небольших грузовиков, отметили в Центробанке.

Ущерб от аварий, участниками которых стали мотоциклисты, за последние годы увеличился на 32%, уточнил регулятор. Для владельцев мотоциклов, получающих страховку, ЦБ также изменил шкалу возраста/стажа и ввел новый коэффициент, зависящий от мощности двигателя. Эти показатели будут влиять на размер страховой премии.

Кроме того, Банк России скорректировал для некоторых регионов влияющий на стоимость полиса ОСАГО территориальный коэффициент — обычно самые высокие коэффициенты действуют в мегаполисах.

Показатель снизили для 21 области, где в 2024 году оформили около 6 млн полисов, средняя стоимость по которым была на 17,1% выше среднероссийской. В 18 регионах, в которых коэффициент не соответствует высоким убыткам из-за ДТП, показатель повысили.

«На этих территoриях за 2024 гoд заключенo чуть бoлее 4,4 млн классических дoгoвoрoв OСАГO сo средней стoимoстью на 31,8% ниже среднерoссийскoй», — уточнили в ЦБ.