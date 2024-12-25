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Страховщики предложили отпустить цены на ОСАГО

Глава Всероссийского союза страховщиков предложил отпустить цены на ОСАГО
Глава Всероссийского союза страховщиков Уфимцев отметил, что рынок шесть лет проходил проверку на зрелость (в 2018-м началась реформа ОСАГО), и теперь цены на этот вид страхования можно отпустить. Сейчас тариф регулирует ЦБ
Фото: Валентин Антонов / ТАСС
Фото: Валентин Антонов / ТАСС

В России могут ввести свободный тариф по ОСАГО, с таким предложением к Центробанку намерен обратиться Российский союз автостраховщиков (РСА), заявил в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков и РСА Евгений Уфимцев.

«Я считаю, что уже шесть лет рынок проходит проверку на зрелость, работают ли границы коридора. Мне кажется, нужно полностью отпустить цену ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса. Рынок созрел, и госорганы достаточно могут его контролировать», — заявил Уфимцев.

Он считает, что в таких условиях не должно быть злоупотреблений. Также, добавил он, «работает перестраховочный пул» — туда страховые могут передавать договоры, если на них не хватает средств по тарифу, и расходы делятся на участников рынка соразмерно их доле.

ЦБ с 2018 года начал реформу ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности, которое распространяется на водителя, но оформляется на конкретный автомобиль) на фоне убыточности этого вида страхования для страховых компаний. В рамках реформ были расширены тарифные коридоры базовых ставок страхового тарифа, закреплена страховая история за каждым водителем, введены коэффициенты страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя и т. д. С тех пор ЦБ продолжает устанавливать базовые тарифы ОСАГО.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Глава департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов в октябре говорил, что у регулятора нет данных для корректировки базовых тарифов ОСАГО в ближайшее время. Он отметил, что ЦБ корректировал территориальные коэффициенты с учетом среза ситуации в разных регионах и уточнил модели расчета тарифов по мотоциклам. Он был расширен на 20% в обе стороны, так как владельцы этих транспортных средств платили меньше других участников дорожного движения по ОСАГО, но ущерб, который причиняют мотоциклы в ДТП, сопоставим с ущербом от легковых машин.

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